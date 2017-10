EdF : DD ne court pas après les records, mais... « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 42. Depuis samedi et la victoire des Bleus 1-0 en Bulgarie, Didier Deschamps est devenu le sélectionneur comptant le plus de succès aux commandes de l'équipe de France. Jusque-là, avec 41 victoires, l'ancien milieu de terrain partageait le record avec Michel Hidalgo et Raymond Domenech. S'il n'avait pas fait de cet objectif sa priorité, le champion du monde 98 affiche tout de même une certaine fierté. "Je n'ai jamais couru après les records. Si avec cette victoire, ça me permet d'être devant Michel Hidalgo et Raymond Domenech, par les temps qui courent, je prends", a ainsi indiqué Deschamps sur TF1 ce dimanche. Le Top 5 des sélectionneurs qui comptent le plus de victoires à la tête des Bleus : 1. Didier Deschamps (depuis 2012) : 42 victoires/68 matchs 2. Michel Hidalgo (1976-1984) : 41/75 3. Raymond Domenech (2004-2010) : 41/79 4. Aimé Jacquet (1994-1998) : 34/53 5. Roger Lemerre (1998-2002) : 34/53 5. Roger Lemerre (1998-2002) : 34/53

