PSG : Ben Arfa, Nasri ne comprend pas... « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Poussé vers la sortie cet été, Hatem Ben Arfa (30 ans) a choisi de rester au Paris Saint-Germain, qui refusait de lui payer les salaires de sa dernière année de contrat. Désormais, le milieu offensif s'entraîne régulièrement avec la réserve et ne joue plus pour le club de la capitale. Interrogé sur la situation de l'ancien Niçois, Samir Nasri (30 ans, 4 matchs et 2 buts en championnat cette saison) ne comprend pas son choix. "Je ne comprends pas ça. Et pour n'importe quel footballeur. En ayant fait une quasi saison blanche au PSG, tu ajoutes une deuxième saison, les gens t'oublient forcément. Tu n'auras plus les mêmes demandes. Quand tu es footballeur et quand tu aimes ça, tu as besoin de jouer. Moi, je ne me contenterai jamais d'être sur un banc ou en réserve", a expliqué le joueur d'Antalyaspor dans une interview qui sera diffusée ce dimanche dans le Canal Football Club. Mais l'ancien Marseillais estime aussi que le PSG n'a pas été classe. "Paris aurait pu faire un effort, lui donner la moitié de son année pour qu'il puisse partir et que tout le monde soit content. Cela a été un caprice de la direction du club de le prendre, donc il fallait faire un effort. Quand on est capable de payer 220 ou 180 millions d'euros un joueur, on peut donner la moitié d'une année à Hatem Ben Arfa, ça ne leur coûte rien du tout", a-t-il conclu.

