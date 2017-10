OM : Hutteau en remet une couche sur Labrune Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir déjà tenu des propos très virulents à l'égard de Vincent Labrune cette semaine sur les ondes de RMC (voir ici), l'ancien agent de Mathieu Valbuena (33 ans, 7 matchs et 3 buts en championnat cette saison), Christophe Hutteau, s'est encore lâché sur l'ancien président de l'Olympique de Marseille. "L'un des plus grands manipulateurs et menteurs que j'aie rencontré. Lors de ma garde à vue, j'ai pris connaissance d'écoutes téléphoniques entre lui, Anigo et d'autres personnes que je ne citerai pas. Labrune fustigeait le rôle de certains agents ou dirigeants en affirmant qu'il y avait du copinage. Or, on sait tous que lors de ses derniers mois de présidence, il travaillait avec un, voire deux agents. Il a fait le contraire de ce qu'il stigmatisait. Je n'invente rien, tout est factuel", a lâché l'intermédiaire dans les colonnes de La Provence. Labrune ne s'est pas fait que des amis lors de son passage à la présidence de l'OM... Labrune ne s'est pas fait que des amis lors de son passage à la présidence de l'OM...

