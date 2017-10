PSG : Meunier surveillé par la Juve

Souvent titulaire la saison passée au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier (26 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) est désormais la doublure de Daniel Alves. Une situation qui pousse la Juventus Turin à suivre de très près la situation du latéral belge. Selon Calciomercato, des émissaires de la Vieille Dame étaient présents en Bosnie samedi pour superviser le défenseur parisien, auteur d'un but et d'une passe décisive.

Sous contrat jusqu'en 2020, Meunier semble toujours se plaire dans la capitale et un départ n'est pas d'actualité, pour le moment.