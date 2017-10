Montpellier : MDZ ne "mâche pas ses mots" « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Michel Der Zakarian est réputé pour être un entraîneur fort en gueule. A Montpellier, où le technicien de 54 ans officie depuis le début de la saison, les joueurs ont dû apprendre à composer avec un discours pas toujours facile à entendre. "Il ne mâche pas ses mots, il le dit lui-même : 'Je suis excessif, mais il faut me pardonner.' Ce n'est pas toujours très agréable mais, pour notre groupe, c'est primordial. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et on doit apprendre à ne jamais se relâcher", confie le milieu montpelliérain Ellyes Skhiri dans les colonnes de L'Equipe. Des méthodes qui ont permis au MHSC de prendre un point contre le PSG (0-0) et Monaco (1-1) lors des deux dernières journées de Ligue 1. Des méthodes qui ont permis au MHSC de prendre un point contre le PSG (0-0) et Monaco (1-1) lors des deux dernières journées de Ligue 1.

