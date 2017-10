Benfica : Gabigol répond aux rumeurs « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à Benfica cet été, l'attaquant Gabriel Barbosa (21 ans, 1 apparition en Liga Sagres cette saison) connaît déjà quelques difficultés au Portugal. Au point que la presse portugaise et italienne évoquait un possible retour à Santos cet été alors que le Brésilien semble avoir du mal à s'adapter au football européen. "Gabigol" a tenu à démentir ces rumeurs. "Ce n’est pas vrai. Je suis très content à Benfica. Je suis en Europe depuis un an, puis nous communiquons mieux avec l’Inter. Quand on m’a parlé de ces rumeurs, j’ai été très surpris. Je suis très content ici et j’espère rester pendant toute la saison", a assuré l'Auriverde dans les colonnes d'A Bola. Considéré à Santos comme l'héritier de Neymar, "Gabigol" peine pour le moment à convaincre, lui qui a été recruté environ 30 millions d'euros par l'Inter Milan en 2016. Considéré à Santos comme l'héritier de Neymar, "Gabigol" peine pour le moment à convaincre, lui qui a été recruté environ 30 millions d'euros par l'Inter Milan en 2016.

