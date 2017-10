Pays-Bas : Advocaat avait parlé trop vite... « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dick Advocaat aurait peut-être mieux fait d'afficher moins d'assurance. Le sélectionneur des Pays-Bas, qui n'a plus qu'un infime espoir de dépasser la Suède dans le groupe A de la France, avait annoncé un pronostic avant la rencontre Suède-Luxembourg. "Ça ne fera jamais 8-0, quelle question stupide. Non. Jamais. C'est un résultat qui n'existe plus dans le football d'aujourd'hui", avait lâché le technicien batave. Raté... Les Suédois ont finalement terrassé leur adversaire sur le score de 8-0. Avec trois points d'avance sur les Pays-Bas et une différence de buts globale nettement supérieure (+19 contre +7), qui départagera les deux nations en cas d'égalité, la Suède (2e) est à l'abri avant d'affronter les Oranje dans le dernier match des éliminatoires. Avec trois points d'avance sur les Pays-Bas et une différence de buts globale nettement supérieure (+19 contre +7), qui départagera les deux nations en cas d'égalité, la Suède (2e) est à l'abri avant d'affronter les Oranje dans le dernier match des éliminatoires.

News lue par 11901 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+