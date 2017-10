EdF : Deschamps va faire des changements « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien que vainqueur 1-0, l'équipe de France n'a pas convaincu en Bulgarie hier samedi. Didier Deschamps devrait procéder à quelques changements pour affronter la Biélorussie mardi. "J'apporterai certainement de la fraîcheur après le combat livré hier, pour mettre de l'intensité", a annoncé le sélectionneur tricolore sur TF1 ce dimanche. Ce match se jouera au moins sans N'Golo Kanté, touché aux ischio-jambiers à Sofia et d'ores et déjà forfait pour la dernière rencontre de la phase de poules de qualifications pour le Mondial 2018. Ce match se jouera au moins sans N'Golo Kanté, touché aux ischio-jambiers à Sofia et d'ores et déjà forfait pour la dernière rencontre de la phase de poules de qualifications pour le Mondial 2018.

News lue par 8621 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+