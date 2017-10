EdF : Griezmann veut rejouer avec Lacazette

Alors qu'on s'attendait à un 4-2-3-1 avec Olivier Giroud aligné en pointe, Didier Deschamps a surpris samedi en Bulgarie en faisant confiance à Alexandre Lacazette (26 ans, 14 sélections, 1 but) pour occuper le poste d'avant-centre de l'équipe de France. Un coup tactique préparé à l'avance par le sélectionneur tricolore comme l'a révélé Antoine Griezmann (26 ans, 46 sélections, 17 buts), qui espère bien avoir la chance d'évoluer à nouveau avec son ami dans le futur.

"Dès le lundi ou le mardi, le coach me l’avait dit. Donc on a essayé de mettre ça en place toute la semaine et ça s’était bien passé. Sur le terrain, ce sont deux joueurs (Lacazette et Mbappé) faciles avec qui on peut jouer. Il n’y avait pas de problème, on a essayé de permuter. Mais ce n’était pas un match pour les attaquants. J’espère que le coach retentera ce trio", a indiqué l'attaquant vedette de l'Atletico Madrid.

Dès mardi face à la Biélorussie ?