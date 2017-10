ASSE : Cabella, un traitement différent « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour convaincre l'Olympique de Marseille de lui prêter Rémy Cabella (27 ans, 4 matchs et 1 but en L1 avec les Verts cette saison), l'AS Saint-Etienne a dû faire une entorse à ses habitudes salariales comme l'explique Roland Romeyer dans Le Progrès. "Il y a toujours eu un fixe et du variable. A l’ASSE, les salaires sont bloqués à 90.000 euros mensuels. Certains gagnent deux millions d’euros annuels à travers diverses primes. Il est clair que si un investisseur arrive, nous pourrions pousser vers le haut le curseur des salaires. Concernant Rémy Cabella, nous prenons en charge une grosse partie de son salaire (estimé à 2,2 M€ par an), mais il ne bénéficie pas des primes d’objectif liées au classement", a ainsi fait savoir le co-président des Verts. Autant dire que les attentes sont très importantes concernant l'ancien Montpelliérain dans le Forez. Autant dire que les attentes sont très importantes concernant l'ancien Montpelliérain dans le Forez.

