PSG : Neymar et Mbappé facilitent la vie

Neymar et Mbappé facilitent la vie

Par Pierre-Damien Lacourte - Le 08/10/2017

Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts avec les arrivées de Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec le PSG). Pour Thiago Motta, ces deux joueurs facilitent la vie de leurs partenaires. "Avec le recrutement de Neymar et Mbappé, le club a élevé encore un peu plus le niveau de l'équipe sur le plan offensif. On est content d'avoir ce type de joueurs à nos côtés. Cela nous apporte beaucoup en attaque. Pour nous, milieux de terrain, il est encore plus simple de faire notre travail", explique le milieu de terrain parisien sur le site officiel du club de la capitale. Le PSG possède aujourd'hui très certainement la meilleure attaque d'Europe, ça aide forcément.

