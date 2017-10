PSG : T. Motta - "pas mal pour un vieux"

Alors qu'il réfléchissait à une reconversion en fin de saison dernière, Thiago Motta (35 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) a rempilé pour une saison au Paris Saint-Germain et évolue à son meilleur niveau depuis le coup d'envoi de cet exercice 2017-18. Sur le site officiel du club de la capitale, l'ancien Barcelonais explique pourquoi il se sent au mieux au sein de cette équipe francilienne.

"Pour un vieux, c’est pas mal (rires) ! J’ai de la chance car je joue dans une équipe qui a la possession du ballon. Je pense que c’est sa principale force. Etant au milieu, je me retrouve au centre de cette équipe et le ballon y passe forcément. Adrien Rabiot, Marco Verratti et moi touchons beaucoup le ballon. Le milieu est donc très important. On prend tous beaucoup de plaisir. Après, on peut également évoluer en contres. Neymar et Mbappé ont ces caractéristiques. On peut alterner entre possession et contre-attaques", détaille Thiago Motta.

Aujourd'hui, personne ne regrette l'arrivée manquée du Monégasque Fabinho.