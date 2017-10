EdF : Griezmann a vu des "soldats" « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France a remporté un précieux succès en Bulgarie (1-0) samedi en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 au terme d'une prestation assez terne sur le plan offensif. Mais l'attaquant français Antoine Griezmann (26 ans, 46 sélections et 17 buts) se réjouit de l'état d'esprit combatif de son équipe. "Je suis très heureux du match qu'on a fait. C'étaient des soldats sur le terrain, il fallait tout donner. L'ouverture du score rapide nous a aidés et, après, c'était comme contre l'Allemagne, en demi-finales de l'Euro, au Vélodrome (2-0). Nous étions tous derrière", a déclaré le joueur de l'Atletico Madrid dans des propos relayés par L'Equipe. Avec ce succès, les Bleus auront leur destin en main contre la Biélorussie mardi. Une victoire et la France sera assurée d'être au Mondial en Russie. Avec ce succès, les Bleus auront leur destin en main contre la Biélorussie mardi. Une victoire et la France sera assurée d'être au Mondial en Russie.

News lue par 3211 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+