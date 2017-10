EdF : L. Digne - "un de mes meilleurs matchs" « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire samedi soir en Bulgarie (1-0) en l'absence de Benjamin Mendy et Layvin Kurzawa, blessés, Lucas Digne (24 ans, 18 sélections) a agréablement surpris avec l'équipe de France. Auteur d'un bon match dans son couloir gauche et impliqué dans l'ouverture du score, le latéral est conscient d'avoir rendu une bonne copie. "Individuellement, je pense qu'il s'agit d'un de mes meilleurs matchs en sélection, a assuré le Barcelonais. C'est dû au fait que l'équipe a été très solidaire, avec un bon bloc équipe. Ça met tout le monde en valeur. Ça fait toujours du bien. Mais rien de plus important que le fait de se rapprocher de la qualification." Une victoire contre la Biélorussie mardi et les Bleus seront assurés de disputer la prochaine Coupe du monde en Russie. Une victoire contre la Biélorussie mardi et les Bleus seront assurés de disputer la prochaine Coupe du monde en Russie.

News lue par 3332 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+