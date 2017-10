EdF : Rabiot avait peur de se blesser « Par Romain Rigaux - Le 08/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entré peu après la demi-heure de jeu pour remplacer N'Golo Kanté, sorti sur une blessure à la cuisse, Adrien Rabiot (22 ans, 4 sélections) n'a pas livré une très grosse prestation lors de la victoire de la France face à la Bulgarie (1-0) samedi soir en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Le Parisien a mis du temps avant d'entrer dans sa rencontre et explique qu'il avait peur de se blesser après son court échauffement. "C'était assez dur parce qu'il faisait froid, je n'étais pas chaud. J'avais aussi la peur de me blesser quand on rentre dans des conditions comme ça. Je suis rentré dans le collectif, il fallait répondre physiquement plus que dans le jeu. Il y aura d'autres matchs", a confié le milieu du PSG dans des propos rapportés par L'Equipe. Rabiot pourrait débuter le match de mardi contre la Biélorussie puisque Kanté est d'ores et déjà forfait ( Rabiot pourrait débuter le match de mardi contre la Biélorussie puisque Kanté est d'ores et déjà forfait ( voir ici ).

