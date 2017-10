EdF : N. Le Graët - "entre nos pieds"

Grâce à sa victoire 1-0 en Bulgarie, l'équipe de France disputera le Mondial 2018 en Russie en cas de succès contre la Biélorussie mardi. L'essentiel est là pour Noël Le Graët.

"Aucune équipe n'avait gagné ici (durant cette phase de qualifications, ndlr). L'équipe a fait un bon match, on aurait pu marquer plus en première mi-temps mais en tout cas on a gagné. On a repris la tête, on joue chez nous, on a la qualification entre nos pieds", a réagi après la rencontre le président de la FFF au micro de Canal+ Sport.