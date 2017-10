EdF : Mbappé ne pense pas à ses stats

Discret et muet en Bulgarie ce samedi, Kylian Mbappé (18 ans) reste donc à un seul but en 7 sélections désormais. Mais l'essentiel est ailleurs pour l'attaquant des Bleus.

"Les statistiques ne me tracassent pas. On a un objectif commun qui est de se qualifier. Après je pense qu'il y aura des matchs amicaux et peut-être que pour les matchs amicaux on pourra penser à soi. Mais là c'est la compétition et c'est le collectif qui prime. Si on gagne contre la Biélorussie et que je ne marque pas encore, je prends", a réagi le Parisien au micro de Canal+ Sport après la rencontre.