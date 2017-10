EdF : H. Lloris - "un match d'hommes"

Au terme d'un petit match, l'équipe de France s'est imposée 1-0 en Bulgarie ce samedi. Mais Hugo Lloris a apprécié le visage des Bleus.

"Au coup d'envoi, on était deuxième, donc on savait ce qui nous attendait. On a fait un bon match dans l'engagement on va dire, un match d'hommes. On a su marquer très tôt et conserver notre avantage. Il faut conserver cette première place, ça passera par une victoire mardi", a réagi le capitaine des Tricolores au micro de TF1 après la rencontre.

Mardi, ce sera face à la Biélorussie.