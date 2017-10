EdF : Deschamps n'a aimé que le résultat « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans briller, l'équipe de France est tout de même parvenue à s'imposer 1-0 en Bulgarie ce samedi. Objectif atteint pour Didier Deschamps, qui s'attendait tout de même à mieux de la part de son équipe. "C'était un match compliqué avec beaucoup de fautes. On n'a pas fait une grande deuxième mi-temps, on a eu plus de mal. Mais l'essentiel est là, c'est ce qui compte. Mais on doit être capable de faire mieux quand même. Il nous reste un match, ça ne dépend que de nous, il faudra gagner mardi. On ne s'était jamais imposé ici (plus depuis 1932 en réalité, ndlr), on l'a fait, on a vu que c'était compliqué", a réagi le sélectionneur tricolore au micro de TF1 au coup de sifflet final. Une victoire mardi contre la Biélorussie et les Français disputeront le Mondial en Russie. Une victoire mardi contre la Biélorussie et les Français disputeront le Mondial en Russie.

