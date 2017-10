CdM 2018 : le classement du groupe A (France)

Avant son déplacement capital en Bulgarie ce samedi (20h45, sur TF1) à l'occasion de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France n'est plus en tête du groupe A. Victorieuse contre le Luxembourg (8-0), la Suède s'empare du fauteuil de leader avec deux points d'avance sur les Bleus.



Si les hommes de Didier Deschamps ne s'imposent pas ce soir, ils ne seraient alors plus maîtres de leur destin avant la dernière journée qui les verra accueillir la Biélorussie mardi prochain, pendant que la Suède se rendra aux Pays-Bas pour le dernier choc de ce groupe. En cas de revers des Tricolores, les Pays-Bas, qui suivent à 4 points, et la Bulgarie, à 5 unités, pourraient se relancer complètement et feraient même office de concurrents des Bleus pour la 2e place, celle de barragiste. La victoire est impérative ce soir !



A noter qu'en cas d'égalité de points entre deux équipes, c'est la différence de buts générale qui s'applique. Celle-ci est pour l'instant largement favorable à la Suède par rapport à la France (+19 contre +10). En revanche, celle des Bleus est bien supérieure à celle des quatre autres équipes du groupe.



Le programme de la 9e journée (samedi):



Suède 8-0 Luxembourg

Bulgarie – France

Biélorussie – Pays Bas



Le programme de la dernière journée (mardi) :

France - Biélorussie

Luxembourg – Bulgarie

Pays Bas - Suède





Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Suède 19 9 6 1 2 26 7 +19 2 France 17 8 5 2 1 15 5 +10 3 Pays-Bas 13 8 4 1 3 16 11 +5 4 Bulgarie 12 8 4 0 4 13 17 -4 5 Biélorussie 5 8 1 2 5 4 16 -12 6 Luxembourg 5 9 1 2 6 7 25 -18