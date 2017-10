CdM 2018 : Bulgarie 0-1 France (fini) « Par Romain Rigaux - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un match compliqué, l'équipe de France a décroché un précieux succès en Bulgarie (0-1) ce samedi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Une victoire acquise grâce à un but de Matuidi en tout début de rencontre. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les Bleus puisque Matuidi profitait d'une belle action collective et un service de Griezmann pour rapidement ouvrir le score dans cette rencontre (0-1, 3e) ! Malgré leur nette domination, les hommes de Didier Deschamps ne parvenaient pas à faire le break ensuite et perdaient Kanté sur une blessure à la cuisse. Hormis sur des opportunités de Mbappé et Tolisso, les Français n'étaient pas réellement dangereux et se faisaient même peur à dix minutes de la pause. Il fallait un grand Lloris pour repousser une tête à bout portant de Kostadinov ! Un gros coup de chaud dans la défense française qui rapppelait que ce match était encore loin d'être gagné tant que ce deuxième but n'était pas marqué. En début de seconde période, les Français étaient bousculés et ne parvenaient pas à poser le pied sur le ballon face à des Bulgares plus agressifs dans les duels, voire trop puisque les fautes s'enchainaient sur la pelouse. Si la France reprenait un peu l'ascendant après l'heure de jeu, cela restait très pauvre dans l'animation offensive. Lacazette, Mbappé et Griezmann jouaient trop souvent dans l'axe et les occasions de se régaler étaient rares. Il fallait attendre la 70e minute pour voir le premier tir français de la seconde période. Les Bleus ne nous auront pas régalé ce soir face à un adversaire bien plus faible mais volontaire en seconde période. Mais l'essentiel était de prendre les trois points pour repasser devant la Suède dans ce groupe A. Et même sans la manière ce succès fait un bien fou puisque la France aura son destin en main lors du dernier match mardi. Un succès contre la Biélorussie assurera la qualification pour le Mondial en Russie. Les Bleus ne nous auront pas régalé ce soir face à un adversaire bien plus faible mais volontaire en seconde période. Mais l'essentiel était de prendre les trois points pour repasser devant la Suède dans ce groupe A. Et même sans la manière ce succès fait un bien fou puisque la France aura son destin en main lors du dernier match mardi. Un succès contre la Biélorussie assurera la qualification pour le Mondial en Russie.

