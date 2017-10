CdM 2018 : Bulgarie-France, les compos

En tête du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France se déplace à Sofia pour affronter la Bulgarie ce samedi (20h45, TF1) à l'occasion de l'avant-dernière journée des qualifications. Pour ce match capital, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a opté pour un 4-3-3 avec Mbappé et Lacazette titulaires en attaque aux côtés de Griezmann. Tolisso démarre au milieu avec Matuidi et Kanté. Payet et Giroud débuteront donc sur le banc, tout comme Sissoko, annoncé possible titulaire ces derniers jours. Voici les compositions des deux équipes.

Bulgarie : Iliev - Popov, Bozhikov, Bodurov, Zanev - Manolev, Slavchev, Kostadinov, Galabinov, Nedelev - Delev.

France : Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann.