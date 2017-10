Nice : Rivère y croit pour Sneijder « Par Romain Rigaux - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été par Nice, Wesley Sneijder est l'une des grandes déceptions du début de saison. Décevant lors de ses premières apparitions, le milieu offensif néerlandais est ensuite sorti du onze de départ de Lucien Favre, qui évolue désormais sans meneur de jeu. Malgré tout, le président niçois Jean-Pierre Rivère tient à rassurer sa recrue. "On a eu l’opportunité de le faire et c’est un choix que tout le monde a validé. On jouait alors dans un système avec un dix. (...) On compte sur Wesley. Il va jouer et trouver sa place. Les choses sont évolutives dans le foot. Il a une super mentalité, même si c’est difficile pour lui", a confié le patron des Aiglons dans des propos relayés par Nice-Matin. Sneijder n'a plus joué avec le Gym depuis le 26 août (défaite 3-0 à Amiens). Sneijder n'a plus joué avec le Gym depuis le 26 août (défaite 3-0 à Amiens).

