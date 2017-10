Lyon : Marcelo, le club ne digère pas... Par Romain Lantheaume - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il espérait bénéficier de la clémence de la commission de discipline de la LFP, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Marcelo (30 ans, 8 matchs en L1 cette saison), a été suspendu un match à la suite de son expulsion sévère dimanche dernier à Angers (3-3) lorsqu'il avait involontairement percuté le carton jaune de l'arbitre. Le Brésilien manquera donc le choc face à l'AS Monaco le 13 octobre et comme il fallait s'y attendre, les Gones ont fait part de leur mécontentement. "Il est rarissime qu'un joueur soit ainsi sanctionné, a fortiori pour une réaction aussi minime alors que des contestations, gestes et propos beaucoup plus véhéments ne le sont pas toujours, s'est étonné le club rhodanien dans un communiqué publié sur son site officiel. L'avenir dira s'il s'agit d'une décision isolée d'un arbitre qui s'était d'abord trompé ou d'une nouvelle donne applicable à tous." Marcelo pourra toujours prendre des cours auprès de son compatriote de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo, plus doué pour échapper aux foudres de l'instance ( Marcelo pourra toujours prendre des cours auprès de son compatriote de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo, plus doué pour échapper aux foudres de l'instance ( voir la brève de 12h30 )...

