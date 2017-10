Croatie : le sélectionneur prend la porte « Par Romain Lantheaume - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cela n'a pas traîné ! Vendredi, la Croatie a concédé le match nul à la 90e minute à domicile face à la Finlande (1-1). Cette contre-performance permet à l'Islande de s'échapper en tête du groupe I avec deux points d'avance sur la sélection au damier à une journée de la fin des éliminatoires du Mondial 2018. Réaction immédiate ce samedi, le président de la Fédération croate, Davor Suker, a annoncé le limogeage du sélectionneur, Ante Cacic, en poste depuis 2015, et son remplacement par Zlatko Dalic. "Nous avons pris seulement quatre points dans nos quatre derniers matchs, et nous avons estimé que nous n'avions plus le choix et devions agir", s'est justifié le dirigeant. Dalic entrera tout de suite dans le vif du sujet avec un déplacement capital en Ukraine, lundi.

News lue par 3023 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+