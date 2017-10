Nice : Sneijder, Belhanda s'amuse du "troc" « Par Romain Lantheaume - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été, le milieu offensif Younès Belhanda (27 ans, 7 matchs et 1 but en championnat cette saison) a quitté l’OGC Nice pour Galatasaray pendant que Wesley Sneijder (33 ans, 2 matchs en L1 cette saison), venu pour le remplacer, effectuait le chemin inverse. Une sorte d’échange qui amuse beaucoup l’international marocain. "C'est marrant en plus, on a fait un troc avec Wesley Sneijder, a glissé l’ancien Montpelliérain, toujours amoureux des Aiglons, dans les colonnes du Magazine L’Equipe. Je regarde tous les matchs de Nice. Ils reviennent bien après un passage à vide normal au début de saison puisqu'il y a eu beaucoup de changement cet été." Le Lion de l’Atlas n’aura pas manqué d’observer que pour l’instant le Gym n’a vraiment pas gagné au change dans ce troc, Sneijder n’ayant même plus été aligné depuis le 26 août… Le Lion de l’Atlas n’aura pas manqué d’observer que pour l’instant le Gym n’a vraiment pas gagné au change dans ce troc, Sneijder n’ayant même plus été aligné depuis le 26 août…

