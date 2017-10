Italie : Ventura accepte les sifflets

Accrochée à domicile par la Macédoine (1-1) vendredi, l’Italie a officiellement fait une croix sur une qualification directe pour le Mondial 2018. Alors que la Squadra Azzura a été ciblée par les sifflets du Stadio Olimpico de Turin au terme de cette pâle prestation, le sélectionneur transalpin Giampiero Ventura a dit comprendre les supporters.

"Je pense que les sifflets sont mérités, même si je pense que par principe on ne devrait jamais siffler l'équipe nationale, a affirmé le technicien en conférence de presse. Quand tu ne proposes plus rien, tu peux prendre un tir et un but. On doit aller jouer en Albanie. On est officiellement deuxièmes. Si on va en barrages, j'espère que quatre ou cinq joueurs seront revenus et que d'autres trouveront plus de continuité en club."

Grâce au match nul de l’Italie, l’Espagne a officiellement validé son billet pour le Mondial en surclassant l’Albanie 3-0.