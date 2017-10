LdC : Kanté s'enthousiasme pour le PSG !

Après avoir frappé très fort durant le mercato, le Paris Saint-Germain réalise un excellent début de saison. En Ligue des Champions, le club de la capitale inspire de plus en plus de respect à ses adversaires, comme l’admet le milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kanté (26 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison).

"Le PSG, c’est super fort ! Ce club est taillé pour aller loin, a estimé le Tricolore dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Il n’a pas grand-chose à envier aux grands clubs européens. Il peut raisonnablement gagner la Ligue des Champions."

Des propos qui devraient ravir les supporters franciliens !