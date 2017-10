CdM 2018 : le classement du groupe A (France)

Leader du groupe A des éliminatoires du Mondial 2018, l'équipe de France effectue un déplacement capital en Bulgarie ce samedi (20h45, sur TF1) à l'occasion de l'avant-dernière journée des qualifications. En effet, les Bleus ne possèdent qu'un point d'avance sur leur dauphin, la Suède, et tout autre résultat qu'une victoire permettrait éventuellement aux Scandinaves, qui reçoivent le Luxembourg, de s'emparer des commandes de la poule et donc de la 1ère place qualificative. Les Tricolores ne seraient alors plus maîtres de leur destin avant la dernière journée qui les verra accueillir la Biélorussie mardi prochain, pendant que la Suède se rendra aux Pays-Bas pour le dernier choc de ce groupe.

Voilà pour le scénario catastrophe, mais la bande à Didier Deschamps peut aussi espérer valider son billet pour la Russie dès ce samedi. Pour cela, il faut évidemment s'imposer en Bulgarie tout en espérant un faux pas, assez improbable, de la Suède face au Luxembourg. En revanche, en cas de revers des Tricolores, les Pays-Bas, qui suivent à 4 points, et la Bulgarie, à 5 unités, pourraient se relancer complètement et feraient même office de concurrents des Bleus pour la 2e place, celle de barragiste. Mais on en est pas là et espérons que l'équipe de France fera le boulot ce soir.

A noter qu'en cas d'égalité de points entre deux équipes, c'est la différence de buts générale qui s'applique. Celle-ci est pour l'instant légèrement favorable à la Suède par rapport aux Bleus (+ 11 contre + 10). En revanche, celle des Tricolores est largement supérieure à celle des quatre autres équipes du groupe.

Le programme de la 9e journée (samedi):

Suède – Luxembourg

Bulgarie – France

Biélorussie – Pays Bas

Le programme de la dernière journée (mardi) :

France - Biélorussie

Luxembourg – Bulgarie

Pays Bas - Suède