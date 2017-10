Espagne : Piqué sifflé puis applaudi (VIDEO ) ! « Par Romain Lantheaume - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pris en grippe par une partie des supporters de l'Espagne tout au long de la semaine en raison de ses positions en faveur du référendum pour l'indépendance de la Catalogne, le défenseur central de la Roja, Gerard Piqué (30 ans, 95 sélections et 5 buts), a vécu une drôle de soirée avec la sélection vendredi à Alicante contre l'Albanie (3-0). D'abord hué par le public dès l'échauffement, le joueur du FC Barcelone a ensuite entendu un mélange de sifflets et d'applaudissements descendre des tribunes à chacune de ses interventions. Pas dans son assiette, sans doute à cause du contexte, Piqué a été remplacé par Nacho à l'heure de jeu. Et, surprise, au moment de sa sortie, le Blaugrana a été majoritairement acclamé par le stade ! Voilà qui donnera du baume au cœur du Catalan qui avait improvisé une petite conférence de presse dans la semaine pour clamer son amour de la sélection (voir ici). Vidéo : la drôle de soirée de Piqué



