CdM : Bulgarie-France, les compos probables

En tête de son groupe éliminatoire au Mondial 2018, l'équipe de France se déplace à Sofia pour affronter la Bulgarie ce samedi (20h45, sur TF1) à l'occasion de l'avant-dernière journée des qualifications. Pour ce match capital, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, doit se passer de Koscielny, Benjamin Mendy, Kurzawa, Pogba et Dembélé, tous blessés.

Le technicien tricolore pourrait opter pour un inhabituel 4-3-3 avec Tolisso, Mbappé et Lacazette titulaires au détriment de Sissoko, Payet et Giroud (voir la brève de 08h22). En face, Popov et Tchotchev manquent à l'appel pour cause de suspension. Voici la composition probable des deux équipes.

Bulgarie : Iliev - Popov, Chorbadzhiyski, Bodurov, Zanev - Manolev, Slavtchev, Kostadinov, Malinov (c), Nedelev - Delev.

: Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann.