Angers : Ketkeophomphone sur la bonne voie « Par Eric Bethsy - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d’une rupture du ligament antérieur du genou droit, l’attaquant d’Angers Billy Ketkeophomphone (27 ans) n’a plus rejoué en Ligue 1 depuis septembre 2016. En cause, plusieurs complications pendant sa convalescence. Mais cette fois, l’Angevin voit enfin le bout du tunnel, lui qui a pu disputer la seconde période du match amical de l’équipe réserve contre Cholet (2-1) vendredi, avec une passe décisive à la clé. "Je me suis senti un peu fatigué à un moment, mais j’ai réussi à passer au-dessus de ça, a confié l’ancien Tourangeau au site officiel du SCO. Maintenant, il faut que je joue plus et plus longtemps pour retrouver toutes mes sensations. Balle au pied, je me sentais bien aussi, mais comme c'était déjà le cas aux entraînements, je n’avais pas trop d’appréhensions par rapport à ce point." Si tout se passe bien, l’entraîneur Stéphane Moulin pourrait retrouver son joueur d’ici quelques semaines. Si tout se passe bien, l’entraîneur Stéphane Moulin pourrait retrouver son joueur d’ici quelques semaines.

News lue par 3969 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+