Bordeaux : Carrasso en veut à Gourvennec

Non conservé par les Girondins de Bordeaux, Cédric Carrasso (35 ans) l'a toujours mauvaise. Plus que la décision de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, c'est le timing de l'annonce qui a dérangé le nouveau gardien remplaçant de Galatasaray. En effet, le prédécesseur de Benoît Costil n'a pas pu saluer les supporters bordelais. "J'aurais juste voulu dire au revoir à cette famille que les Girondins ont été pour moi pendant huit ans, a expliqué Carrasso dans L'Equipe Magazine. C'est la seule rancœur que j'ai et celle-là, on ne me l'enlèvera pas. J'avais dit au coach : 'Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, un super entraîneur que je soutiendrai toujours mais toute ma vie, je vous en voudrai pour ça.' Parce que c'était un moment trop important. Mais ce n'est qu'une histoire de trois jours : dans une vie, ce n'est rien." En fin de saison dernière, Bordeaux avait décidé de retarder l'officialisation de son choix afin de ne pas perturber son dernier rempart.

