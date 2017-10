EdF : avec Mbapppé et Lacazette, sans Giroud ?

EdF : avec Mbapppé et Lacazette, sans Girou d ? « Par Eric Bethsy - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminé à brouiller les pistes sur son onze de départ vendredi, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps avait sûrement quelques idées derrière la tête. Car selon le journal L'Equipe, il faut s'attendre à du changement dans la composition des Bleus en Bulgarie ce samedi (20h45). Pour cette rencontre capitale en vue du Mondial 2018, le technicien aurait décidé d'abandonner son 4-4-2 pour repasser en 4-3-3. Ce choix permettrait de muscler l'entrejeu avec N'Golo Kanté, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso. Mais le changement le plus marquant concernerait Olivier Giroud, annoncé remplaçant au profit d'Alexandre Lacazette, comme à Arsenal. L'ancien Lyonnais serait épaulé par Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sur le côté droit. Un trio offensif séduisant sur le papier. La compo probable : Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann. Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann.

