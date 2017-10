EdF : Lloris a retenu la leçon

Après avoir lâché des points face au Luxembourg (0-0) le mois dernier, l'équipe de France devra impérativement éviter de commettre les mêmes erreurs samedi (20h45) en Bulgarie à l'occasion de l'avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le capitaine Hugo Lloris (30 ans, 92 sélections) assure que les Bleus comptent se mettre dans les meilleures dispositions dès le coup d'envoi.

"On a une grosse part de responsabilités (face au Luxembourg, ndlr), on n'avait pas commencé avec l'agressivité et la détermination à laquelle on devrait prétendre, a reconnu le gardien de Tottenham ce vendredi en conférence de presse. On ne peut pas rentrer sur un terrain en se disant : 'On attend, on a 90 minutes.' Pourtant, on a eu des occasions. Maintenant, c'est un tout autre match. Dès le coup d'envoi, il faudra montrer nos intentions et gagner."

Un discours conquérant qu'il reste à mettre en application sur le terrain.