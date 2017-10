Amical : Brandon marque, Rennes l'emporte « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la peine en ce début de saison avec une 15e place en Ligue 1 et une seule victoire en poche, Rennes a profité de la trêve internationale pour reprendre un peu de confiance en disposant de Brest (2-0) vendredi en match amical. Sébastien Salles-Lamonge a ouvert le score (68e) puis la recrue Brandon, qui n'a toujours pas joué en match officiel et qui suscite des interrogations, a inscrit le second but (74e). Abdoulaye Diallo a évité une fin de partie plus stressante aux Bretons en repoussant le penalty de Bruno Grougi dans les dernières minutes.

