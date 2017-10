Lyon : Gonalons, la mise au point d'Aulas « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- "Hubert (Fournier) est parti ? Oui mais le capitaine de l'équipe (Maxime Gonalons) me demandait sa peau." En prononçant ces propos qui faisaient référence à un épisode de décembre 2015, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a provoqué de nouvelles tensions avec son ancien joueur, le milieu de terrain de l’AS Rome, Maxime Gonalons (28 ans, 1 match en Serie A cette saison). Alors que le Tricolore a riposté en égratignant le dirigeant sur Twitter, le boss rhodanien vient de calmer le jeu. "J’ai évoqué le fait que le capitaine de l’équipe était venu me faire savoir à l’époque que le vestiaire n’écoutait plus Hubert Fournier. Mais je n’ai pas cité le nom de Maxime Gonalons. Ce dernier parlait au nom de groupe", a précisé "JMA" ce vendredi dans les colonnes du quotidien Le Progrès." Et je n’ai pas voulu attaquer Maxime Gonalons, ce n’était pas dirigé contre lui, et je répète, j’ai évoqué le capitaine, le représentant de l’équipe." Entre ces deux-là, le divorce est décidément consommé…

News lue par 10900 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+