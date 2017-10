Lyon : Yanga-Mbiwa ne baisse pas les bras « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Poussé vers la sortie l’été dernier, le défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa (28 ans) a fait le choix de rester à l’Olympique Lyonnais en espérant renverser la vapeur au cours de la saison. Alors que l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio ne lui a toujours pas donné l’occasion de s’exprimer, le Tricolore ne baisse pas les bras à écouter son conseiller, Gadri Camara. "Mapou est conscient de sa situation. Il sait qu’il a perdu la confiance du coach qui est en place. Mais il sait aussi qu’il a les qualités pour s’imposer, a expliqué l’intermédiaire au site Foot Mercato. Il a voulu se donner un laps de temps pour essayer d’inverser la vapeur. Il n’avait pas envie de rester sur une note négative et partir la tête basse. Je pense qu’il a envie de se prouver et d’essayer de changer l’opinion que l’on a eue sur lui... Il a gardé un bon état d’esprit, c’est quelqu’un qui travaille chaque semaine pour être dans le groupe. Si ça marche, tant mieux. Sinon, il prouvera ailleurs qu’il n’est pas mort." En attendant, le Gone s’entraîne avec l’effectif professionnel en semaine avant de rejoindre la réserve les veilles de match. En attendant, le Gone s’entraîne avec l’effectif professionnel en semaine avant de rejoindre la réserve les veilles de match.

