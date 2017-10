EdF : Deschamps maintient le suspense « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la veille d’affronter la Bulgarie samedi (20h45) dans un match capital comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, plusieurs interrogations entourent le onze de départ que va aligner le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Le champion du monde 1998 va-t-il préférer Kylian Mbappé à Moussa Sissoko ? Une titularisation de l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait-elle entraîner un changement de système et un passage au 4-3-3 ? Autant de points sur lesquels Deschamps a choisi de rester mystérieux ce vendredi en conférence de presse. "Peu importe le système, je n'en ai pas un en particulier, a coupé court le technicien. Sincèrement, il n'y a pas un système. Certains (joueurs) peuvent être plus performants dans l'un ou l'autre. Avec toutes les données que j'ai, je fais en sorte de choisir en fonction de ce qui paraît le plus important pour être performant par rapport au match à venir et surtout par rapport à nos forces, pour mettre en difficulté l'adversaire, même si je peux changer aussi en cours de match." Au vu de l’importance de la rencontre, on peut comprendre que "DD" ne souhaite pas dévoiler son plan de bataille. Au vu de l’importance de la rencontre, on peut comprendre que "DD" ne souhaite pas dévoiler son plan de bataille.

