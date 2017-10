Bulgarie : Deschamps, Houbtchev n'est pas dupe « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant le déplacement capital en Bulgarie samedi (20h45) dans les éliminatoires du Mondial 2018, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, se montre prudent et voue beaucoup de respect à l’adversaire des Bleus. Mais le sélectionneur bulgare, Petar Houbtchev, suspecte que cette méfiance soit quelque peu surjouée par son homologue tricolore. "C'est un peu normal d'entendre dire du bien de votre équipe par ses confrères, ça fait partie du métier, a éludé le technicien ce vendredi en conférence de presse. On sait ce que vaut l'équipe de France, c'est une des meilleures équipes du monde, mais on répète la même chose aux joueurs depuis le début des éliminatoires : donnez ce que vous pouvez, faites du mieux possible." Au vu des précédents entre les deux sélections et de l’importance de ce rendez-vous, Deschamps a bien raison de rester sur ses gardes. Au vu des précédents entre les deux sélections et de l’importance de ce rendez-vous, Deschamps a bien raison de rester sur ses gardes.

