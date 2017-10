CdM 2018 : c'est dans la poche pour l'Espagne !

CdM 2018 : c'est dans la poche pour l'Espagn e ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neuf rencontres des groupes D, G et I des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 dans la zone Europe ont eu lieu ce vendredi soir. Et après l'Allemagne et l'Angleterre jeudi, c'est l'Espagne qui a également validé sa qualification ! Avec le contesté Piqué titulaire, la Roja a plié l'affaire en moins d'une demi-heure face à l'Albanie (3-0) grâce à Rodrigo (16e), Isco (24e) et Thiago Alcantara (27e). Avec cinq points d'avance sur l'Italie à une journée de la fin, les Espagnols sont assurés de finir en tête. En revanche la Squadra Azzurra, accrochée à domicile par la Macédoine (1-1), devra en passer par les barrages. Dans le groupe D, le Pays de Galles s'impose en Géorgie (1-0) et revient à un point du leader, la Serbie, battue par l'Autriche (2-3). Dans la poule I enfin, l'Islande prend deux points d'avance en tête sur la Croatie, rattrapée in extremis par la Finlande (1-1). Groupe D Géorgie 0-1 Pays de Galles Irlande 2-0 Moldavie Autriche 3-2 Serbie Groupe G Espagne 3-0 Albanie Liechtenstein 0-1 Israël Italie 1-1 Macédoine Groupe I Kosovo 0-2 Ukraine Turquie 0-3 Islande Croatie 1-1 Finlande Croatie 1-1 Finlande

News lue par 3296 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+