Espagne : Ramos n'a pas de problème avec Piqué « Par Romain Rigaux - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces dernières années, Sergio Ramos (31 ans, 145 sélections et 11 buts) et Gerard Piqué (30 ans, 94 sélections et 5 buts) ont souvent eu l'occasion de s'envoyer quelques piques virulentes. La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone a débouché sur plusieurs prises de bec des deux défenseurs qui se retrouvent régulièrement en sélection. Mais le Madrilène l'assure, il n'a aucun problème avec le Barcelonais. "Nous entretenons d'excellentes relations malgré nos caractères divergents et nos différentes façons de penser", a déclaré le capitaine de la Roja en conférence de presse. Une manière de vouloir ramener le calme alors que Piqué est au coeur d'une polémique et sifflé par les supporters depuis sa prise de position en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Une manière de vouloir ramener le calme alors que Piqué est au coeur d'une polémique et sifflé par les supporters depuis sa prise de position en faveur de l'indépendance de la Catalogne.

