Côte d'Ivoire : Seri explique ses 2 visages « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » Irrésistible avec l'OGC Nice, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri (26 ans, 12 sélections, 1 but) peine à retranscrire ses performances en sélection avec la Côte d'Ivoire. Critiqué au pays, l'Aiglon a expliqué ses difficultés. "À Nice, il y a une vraie philosophie ; en sélection, on se cherche un peu. Certains joueurs notamment veulent faire en sélection ce qu'ils ne font déjà pas en club. Du coup, ça déjoue toujours, a fait remarquer l'Azuréen dans les colonnes du magazine Jeune Afrique. Mais si tout le monde est dans un état d'esprit collectif, dans le but de jouer simple et de fournir du jeu, je pense qu'on pourra retrouver du grand Seri parce qu'ici (à Nice), c'est la collectivité qui prime." Forfait, l'Ivoirien fera défaut à sa sélection pour le déplacement crucial au Mali ce vendredi (21h) à l'occasion de l'avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Pour l'heure, les Eléphants sont en tête de leur groupe avec un point d'avance sur le Maroc et deux sur le Gabon qui s'affrontent samedi.

