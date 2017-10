ASSE : Diony, son ancien agent tacle !

ASSE : Diony, son ancien agent tacl e ! « Par Romain Rigaux - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien agent de Loïs Diony (24 ans, 7 matchs en L1 cette saison), Christophe Hutteau n'est pas tendre avec l'attaquant de Saint-Etienne, transféré en provenance de Dijon cet été. Le représentant français raconte comment le Stéphanois l'a viré alors qu'il avait réussi à lui trouver une place à Dijon en 2014. "Le garçon était rejeté partout, de CFA, il va à Dijon en Ligue 2 à ce moment-là. Il commence à faire ses matchs, il en fait une dizaine. Au bout de dix matchs, il a la tête qui explose et il me dit : 'Ecoute Christophe, je gagne à peu près 4 000 € par mois'. Il en gagnait 500 ou 600 à Mont-de-Marsan donc déjà il y avait eu une sacrée culbute. Il me dit : 'Je veux gagner 15 000 € comme les autres.' Je lui dis : 'Quoi ?'. Il me dit : 'Oui, il faut que tu ailles voir le président, sinon je te vire.' Je lui dis : 'Tu peux me virer de suite, moi je ne vais pas voir le président. T'as fait 10 matchs en L2, faut rester sérieux. Travaille, prouve, et une fois que t'auras prouvé, au lieu de demander 15 000 €, on demande peut-être 20 000 ou 25 000 €. Chaque chose en son temps.' Le garçon, à la fin du contrat, il m'a viré", a raconté Hutteau sur SFR Sport. Avant d'ajouter : "Pour moi, Diony est un idiot bête, tant pis pour lui." Les deux hommes ne sont désormais plus en contact. Avant d'ajouter : "Pour moi, Diony est un idiot bête, tant pis pour lui." Les deux hommes ne sont désormais plus en contact.

