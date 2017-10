Rennes : L. Baal - "ne surtout pas s'affoler" « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 15e de Ligue 1 avec une petite victoire après 8 journées, Rennes a du mal à lancer sa saison. Alors qu’une partie des supporters a demandé la démission de l’entraîneur Christian Gourcuff (voir ici), le latéral gauche des Rouge et Noir, Ludovic Baal (31 ans, 8 matchs en L1 cette saison), estime préférable de prendre un peu de recul. "Il ne faut surtout pas s’affoler et continuer à travailler sereinement, a affirmé le Guyanais sur le site officiel de son club. On comprend le mécontentement des supporters, c’est tout à fait normal, nous les premiers nous sommes déçus de ce que nous produisons en match car ça ne reflète pas ce que l’on fait à l’entraînement. Il ne faut pas croire qu’on ne se bat pas sur le terrain. (…) On a un match important qui nous attend à Guingamp la semaine prochaine." Signe encourageant, le mois dernier, Rennes avait remporté sa seule victoire de la saison juste après la trêve internationale (3-1 à Marseille). Signe encourageant, le mois dernier, Rennes avait remporté sa seule victoire de la saison juste après la trêve internationale (3-1 à Marseille).

News lue par 2127 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+