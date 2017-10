EdF : K. Mbappé - "Kostadinov ? Connais pas" « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bourreau de l’équipe de France dans les éliminatoires de la Coupe du monde 1994 lors du fameux France-Bulgarie (1-2) du 17 novembre 1993, Emil Kostadinov a traumatisé toute une génération. Alors que les Bleus affrontent à nouveau la Bulgarie samedi (20h45) dans un match capital pour la qualification au Mondial 2018, l’attaquant tricolore Kylian Mbappé (18 ans, 6 sélections, 1 but) a expliqué ne pas connaître grand-chose de cette page noire du football français. "Kostadinov ? Non, ça ne me dit rien. Connais pas, a assuré le joueur du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Non, non, non, ça ne me dit rien. Donc il n'y aura pas de fantôme dans mon esprit à moi." Vu son âge (il n'était même pas né à l'époque), il est tout à fait possible que Mbappé n’ait pas vraiment entendu parler de Kostadinov. Mais l’ancien Monégasque, très habile face aux médias, bluffe peut-être aussi pour éviter de s’ajouter une pression supplémentaire en ressassant le passé. Vu son âge (il n'était même pas né à l'époque), il est tout à fait possible que Mbappé n’ait pas vraiment entendu parler de Kostadinov. Mais l’ancien Monégasque, très habile face aux médias, bluffe peut-être aussi pour éviter de s’ajouter une pression supplémentaire en ressassant le passé.

