Argentine : Sampaoli dédouane Messi

A nouveau très décevante, l’Argentine a concédé le match nul à domicile face au Pérou (0-0) dans la nuit de jeudi à vendredi à l’occasion de l’avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. Malgré la pâle copie rendue par son équipe, le sélectionneur Jorge Sampaoli a tenu à épargner sa star, Lionel Messi (30 ans, 111 sélections, 58 buts), qui a touché le poteau après la pause.

"On ne peut pas en demander plus à Leo Messi. Il a eu des opportunités, les a créées, a eu des balles de but. On a eu un Messi très intense, celui dont l'Argentine a besoin", a soutenu l’ancien coach du FC Séville.

Mais la présence du quintuple Ballon d’Or n’a pas suffi et l'Albiceleste, 6e, se retrouve virtuellement éliminée avant la dernière journée et le déplacement en Equateur le 10 octobre ().