Milan : Berlusconi flingue les dirigeants !

Milan : Berlusconi flingue les dirigeant s ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/10/2017 » Après 31 ans à la tête du club, Silvio Berlusconi a vendu le Milan AC à des investisseurs chinois en avril dernier. Et pour leur premier mercato, les nouveaux propriétaires ont frappé très fort avec près de 200 millions d'euros dépensés cet été. Alors que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, le dirigeant italien ne s'est pas fait prier pour enfoncer ses successeurs ! "L'équipe va mal. Je n'ai pas compris le mercato. Je n'ai jamais vu ça, onze arrivées dans une équipe..., a déploré l'homme politique au journal Corriere della Sera. Avec tout cet argent, ils n'auraient pas plutôt pu acheter un top joueur ? On a donné le brassard de capitaine à un joueur qui a été le fer de lance de la Juventus durant des années (Leonardo Bonucci, ndlr). Il y avait pourtant Montolivo, le groupe lui fait confiance." Pour n'oublier personne, Berlusconi a également affirmé que ce n'est pas lui qui a décidé de nommer Vincenzo Montella en juin 2016. "Je voulais que Brocchi reste sur le banc. Mais j'étais dans un lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Et ils m'ont dit : 'On prend Montella'". Sur la sellette, le technicien aura du mal à survivre à la prochaine contre-performance…

