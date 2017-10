TFC : Dupraz retire le brassard à Jullien !

Il y a de l'eau dans le gaz entre Pascal Dupraz et Chris­topher Jullien (24 ans, 8 matchs en L1 cette saison). Capitaine depuis le début de l'exercice, le défenseur central de Toulouse ne devrait plus porter le brassard cette saison. Selon L'Equipe, le joueur et son entraîneur ont eu un échange très intense après la défaite à Marseille (0-2), installant un malaise dans le vestiaire.

Le lien est désormais rompu entre les deux hommes et le coach toulousain a décidé de lui retirer le capitanat. Le nouveau capitaine du TFC sera Issa Diop (20 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison).