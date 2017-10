OM : quand Kaboré était surveillé par le Barça « Par Romain Rigaux - Le 06/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé par l'Olympique de Marseille entre 2007 et 2013, Charles Kaboré (29 ans) évolue désormais au FK Krasnodar. Ce n'était peut-être pas la carrière imaginée par l'international burkinabé lorsqu'il était suivi par... le FC Barcelone. "Le téléphone sonne, je réponds, c’était le directeur sportif du Barça Txiki Begiristain. Il me dit : 'Vous êtes l’agent de Kaboré ? Sachez que l’on est dessus, on a un scout qui va venir le voir'. Un mois après, on l’a mis à l’OM", a raconté l'agent Christophe Hutteau sur RMC. En 2010, Kaboré était également dans le viseur de Chelsea. Il est finalement parti en 2013 pour la Russie. En 2010, Kaboré était également dans le viseur de Chelsea. Il est finalement parti en 2013 pour la Russie.

News lue par 8711 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+